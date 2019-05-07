«Люди ползли по коридору»: последний из выживших пассажиров SSJ 100 рассказал об эвакуации

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Рассказавший про спасение из горящего самолета Superjet 100 пассажир с 12 ряда Олег Молчанов в интервью телеграм-каналу Mash рассказал подробности о посадке рейса и о том, что происходило на борту в момент катастрофы.

По словам Молчанова, они вместе со стюардессами вытащили из самолета еще трех человек.

«Они ползли по коридору... появлялась рука в дыму, огне ... Мы их вытаскивали, выбрасывали с трапа», — сказал мужчина.

Он отметил, что из сидящих за ним после 12 ряда никто больше не выходил.

Выходить из самолета начали, когда он уже остановился. При этом самолет «шел на снижение в штатном режиме», отметил Молчанов.

Пассажирам никто ничего не говорил, однако после первого удара, началась паника.

«Самолет шмякается и потом подлетает на 20 метров», — сказал он.

Ранее спасшийся пассажир Superjet 100 на одном из форумов рассказал подробности трагедии в Шереметьево.