Последний из выживших пассажиров SSJ 100 рассказал о трагедии

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Спасшийся пассажир Superjet 100 Олег Молчанов на одном из форумов рассказал подробности трагедии в Шереметьево. Его слова приводит телеграм-канал «112».

Молчанов вместе с женой сидел на 12 ряду и, по его словам, покинул самолет последним.

«После 12-го ряда почти никто не выжил... Я вышел последний за мной с задних рядов не было людей... Те, кто был на передних рядах и не выбрался — угарный газ. Два раза хапнул, и все», — сказал Молчанов.

Он уточнил, что только один человек с 18 ряда вскочил и «ломанулся к выходу после первого скачка».

Пассажир сообщил, что указаний, которые давали бортпроводники во время эвакуации, не было слышно, потому что в самолете стали кричать пассажиры. При этом, по его словам, давки не было.

«Еще раз, давки не было. Проход загородила женщина, ее сразу подняли и вышли. Меня в спину никто не толкал. По мне никто не бегал. Последнюю часть пути я выползал — нечем было дышать», — пояснил Молчанов.

Он рассказал, что пытался спасать людей вместе с бортпроводниками, но оборудования для этого не было и все происходило слишком быстро. По его словам, он даже не мог предположить, что самолет может гореть, «как пластиковый стаканчик», просто в один момент.

«Стекла в моем ряду расплавились еще до остановки борта», — сказал Молчанов.

Официального подтверждения рассказа Молчанова получить не удалось. Человек с таким именем значится в списке выживших.

Ранее следователи выявили несколько ошибок экипажа лайнера Sukhoi Superjet 100, сгоревшего в Шереметьево, которые могли косвенно повлиять на распространение огня.

Лайнер Sukhoi Superjet 100, вылетевший 5 мая в Мурманск, совершил вынужденную посадку в Шереметьево и загорелся. В результате произошедшего погиб 41 человек.