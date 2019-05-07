Группировку поклонников Гитлера разоблачили накануне Дня Победы

Группировка поклонников главы нацистской Германии Адольфа Гитлера из 30 человек разоблачена накануне Дня Победы в Центральном федеральном округе, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

В ходе обысков у радикалов были обнаружены рисунки с изображением Гитлера и фашистской символики, автоматы «Калашникова» и пистолеты ПМ.

Изъяты более 20 ножей, бронежилеты, маскхалаты, ракетницы, биты, резиновые палки, рации и газовые баллончики.

СК возбудил уголовное дело об организации экстремистского сообщества. По данным источника, члены группировки причастны к подготовке к совершению преступлений экстремистской и террористической направленности в Москве, Владимире и Рязани.

Ранее сообщалось, что предсмертную телеграмму Гитлера пытаются продать в США.