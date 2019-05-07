ФСБ предъявила генералу СК Дрыманову окончательное обвинение

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ФСБ России предъявила экс-начальнику столичного главка Следственного комитета (СК) России генералу Александру Дрыманову окончательное обвинение во взятке по двум эпизодам. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на его адвоката Дениса Кобелева.

Как отмечается, свою вину офицер не признает.

«Предварительное следствие еще не завершено, об окончании никого еще не уведомляли», — уточнил Кобелев.

Дрыманов считает, что его оговорил бывший подчиненный — генерал Денис Никандров.

Ранее сообщалось, что Дрыманову предъявили обвинения по двум эпизодам взяточничества. Ему может грозить до 22 лет лишения свободы.