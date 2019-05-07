Движение в метро Москвы ограничено из-за репетиции парада Победы

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Движение в метро Москвы ограничено из-за генеральной репетиции парада Победы, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу подземки.

7 и 9 мая несколько станций будут работать только на вход и пересадку: «Площадь Революции», «Охотный Ряд», «Театральная», «Александровский сад», «Боровицкая» и «Библиотека им. Ленина».

Помимо этого, в эти дни на время построения колонн военной техники и ее прохождения по Тверской улице будет ограничен выход для пассажиров со станций «Пушкинская», «Тверская», «Чеховская», «Маяковская», «Лубянка» (в сторону Никольской улицы), а также со станции «Китай-город» (в сторону Ильинки, Варварки и Китайгородского проезда).

Ранее сообщалось, что вторая ночная репетиция парада Победы прошла в Москве.