Стало известно об изменении состояния пострадавших при катастрофе SSJ 100

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Стало известно о положительной динамике в состоянии пострадавших при пожаре пассажирского самолета в Шереметьево, которые находятся на лечении в центре Вишневского, передает РИА «Новости». Об этом сообщил директор центра, академик РАН Амиран Ревишвили.

«Минимальная положительная динамика есть у всех», — сказал Ревишвили.

По его словам, два пациента переведены из реанимации в отделение, один пациент из тяжелого состояния перешел в состояние средней степени тяжести, один — остается в тяжелом состоянии.

«Самая тяжелая пациентка находится на искусственной вентиляции, но там тоже есть положительная динамика», — уточнил Ревишвили.

Ранее сообщалось, что в НИИ Склифосовского находятся 5 человек, из которых один в тяжелом состоянии, и четверо — в состоянии средней тяжести в ожоговом отделении.

Лайнер Sukhoi Superjet 100, вылетевший 5 мая в Мурманск, совершил вынужденную посадку в Шереметьево и загорелся. В результате произошедшего погиб 41 человек.