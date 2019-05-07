Стало известно об изменении состояния пострадавших при катастрофе SSJ 100
Стало известно о положительной динамике в состоянии пострадавших при пожаре пассажирского самолета в Шереметьево, которые находятся на лечении в центре Вишневского, передает РИА «Новости». Об этом сообщил директор центра, академик РАН Амиран Ревишвили.
«Минимальная положительная динамика есть у всех», — сказал Ревишвили.
По его словам, два пациента переведены из реанимации в отделение, один пациент из тяжелого состояния перешел в состояние средней степени тяжести, один — остается в тяжелом состоянии.
«Самая тяжелая пациентка находится на искусственной вентиляции, но там тоже есть положительная динамика», — уточнил Ревишвили.
Ранее сообщалось, что в НИИ Склифосовского находятся 5 человек, из которых один в тяжелом состоянии, и четверо — в состоянии средней тяжести в ожоговом отделении.
Лайнер Sukhoi Superjet 100, вылетевший 5 мая в Мурманск, совершил вынужденную посадку в Шереметьево и загорелся. В результате произошедшего погиб 41 человек.