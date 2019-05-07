В Москве запустят салют в честь освобождения Севастополя

10 мая в Москве на Поклонной горе будет запущен салют в честь 75-й годовщины освобождения Севастополя от нацистских войск, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение российского Минобороны.

Отмечается, что салют будет запущен на территории Парка Победы в 22.00.

Также накануне 75-летия освобождения Севастополя российское оборонное ведомство на своем сайте опубликовало ранее засекреченные документы, касающиеся освободительной операции.

Ранее стало известно, что в Москве запустят салют в честь освобождения Одессы.