В Вильнюсе отменены все ближайшие рейсы SSJ-100

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«Аэрофлот» отменил все рейсы самолетов Sukhoi Superjet 100 из Вильнюса в Москву и обратно, сообщает агентство Delfi со ссылкой на местные СМИ.

Отмечается, что были отменены рейсы на понедельник, 6 мая, а также запланированные на утро 7 мая вылеты.

В агентстве не смогли уточнить, связана ли отмена рейсов с крушением SSJ-100 в Москве или нестабильной работой Шереметьево после ЧП.

Ранее в Минтрансе не нашли оснований останавливать полеты SSJ 100 после катастрофы.

В результате возгорания SSJ-100 в московском аэропорту Шереметьево, по последним данным, погиб 41 человек.