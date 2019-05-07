В Вильнюсе отменены все ближайшие рейсы SSJ-100
«Аэрофлот» отменил все рейсы самолетов Sukhoi Superjet 100 из Вильнюса в Москву и обратно, сообщает агентство Delfi со ссылкой на местные СМИ.
Отмечается, что были отменены рейсы на понедельник, 6 мая, а также запланированные на утро 7 мая вылеты.
В агентстве не смогли уточнить, связана ли отмена рейсов с крушением SSJ-100 в Москве или нестабильной работой Шереметьево после ЧП.
Ранее в Минтрансе не нашли оснований останавливать полеты SSJ 100 после катастрофы.
В результате возгорания SSJ-100 в московском аэропорту Шереметьево, по последним данным, погиб 41 человек.