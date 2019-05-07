Более 500 дней за решеткой: журналистов Reuters выпустили на свободу в Мьянме

После более 500 дней заключения в тюрьме города Янгон в Мьянме журналисты Ва Лон и Сое Оо были отпущены на свободу, сообщает Reuters.

В агентстве добавили, что во вторник, 7 мая, власти азиатского государства выпустили по амнистии около 6,5 тысяч человек.

32-летний Ва Лон и 28-летний Сое Оо являются гражданами Мьянмы. Для Reuters они освещали ситуацию с национальным меньшинством рохинджа. Местные власти обвинили их в незаконном получении секретной информации. Прошлой осенью их осудили на семь лет тюрьмы.