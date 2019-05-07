Православные встречают Радоницу

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7 мая православные христиане отмечают праздник Радоница, или Радуница, во время которого поминаются усопшие, пишет «Российская газета».

В издании рассказали, что согласно верованиям православных христиан, для души скончавшегося «важнее молитва». Поэтому православные перед посещением кладбища идут в церковь. Там они передают священнослужителям записки с именем умерших для поминовения во время литургии.

«Считается, что нет действенней молитвы, чем та, которая вполголоса произносится священником во время Таинства Евхаристии», — добавили в газете.

Ранее сообщалось, что российские чиновники устроили себе выходной в честь Дня поминовения усопших.