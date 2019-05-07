«Ъ» назвал доминирующую версию в деле о катастрофе с SSJ-100

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В настоящий момент следователи полагают, что к катастрофе с самолетом Sukhoi Superjet 100 «Аэрофлота» привели ошибочные действия пилотов, пишет «Коммерсантъ».

В издании отметили, что действия пилотов в настоящее время являются «доминирующей» версией Следственного комитета по делу о крушении SSJ-100.

Следователи считают, что летчики повели SSJ-100 на снижение на слишком высокой скорости, а также не выработали достаточное количество топлива.

Также специалисты полагают, что пилоты не смогли стабилизировать борт во время посадки, что привело к «отскокам» самолета по взлетно-посадочной полосе. Из-за них некоторые пассажиры SSJ-100 получили травмы и не смогли оперативно покинуть воздушное судно.

В газете добавили, что интерес СК также вызвала деятельность наземных экстренных служб, которые, возможно, недостаточно оперативно среагировали на инцидент.

Ранее в Шереметьево отреагировали на видео с глумлением над горящим SSJ-100.

В результате возгорания SSJ-100 в московском аэропорту Шереметьево, по последним данным, погиб 41 человек.