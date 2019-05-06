На потерю связи с самолетом из Симферополя отреагировали в «Аэрофлоте»

В авиакомпании «Аэрофлот» заявили, что данные о потере радиосвязи с воздушным судном, следующим из Симферополя в Москву, не соответствуют действительности. Об этом сообщает ТАСС.

Как отмечается, данные о потере радиосвязи с Airbus 320 распространял один из порталов. По его данным, несмотря на потерю радиосвязи, самолет продолжил полет к Москве.

«Никакой потери радиосвязи с воздушным судном Симферополь — Москва не было», — заявили в компании.

Ранее компания «Аэрофлот» опубликовала на сайте список выживших в результате ЧП с пассажирским самолетом SSJ 100 в Шереметьево.