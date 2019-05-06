Помпео предложил помощь России после катастрофы SSJ-100
Госсекретарь США Майк Помпео выразил соболезнования семьям погибших при крушении SSJ-100 в аэропорту Шереметьево. Об этом говорится в заявлении госдепартамента.
Помпео добавил, что США готовы оказать Москве любую необходимую помощь.
Ранее президент Владимир Путин заслушал доклады о ходе расследования катастрофы Sukhoi Superjet 100 в Шереметьево.
Лайнер Sukhoi Superjet 100 экстренно сел в Шереметьево с баками, полными топлива, после чего загорелся. В результате произошедшего погиб 41 человек.