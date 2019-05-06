Шторм и дожди с грозами ожидаются в Москве

Средняя суточная температура на этой неделе в Москве будет превышать климатическую норму на 4–6 градусов, однако с 8 мая погода в столице станет неустойчивой, пройдут дожди с грозами и шквалистым усилением ветра, сообщили в Гидрометцентре, передает сайт News.ru.

По прогнозам синоптиков, 8 мая с запада к столичному региону подойдёт атмосферный фронт с волнами.

Днём погода будет дождливая и ветреная, ожидаются грозы.

9 мая прогнозируется облачная с прояснениями погода, местами кратковременный дождь, гроза и порывистый ветер до 13–18 м/с.