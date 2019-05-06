Экипаж сгоревшего в SSJ-100 рассказал подробности катастрофы

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Члена экипажа сгоревшего в аэропорту Шереметьево самолета SSJ-100 рассказали подробности о произошедшей катастрофе, сообщает Vesti.ru.

Бортпроводница Татьяна Касаткина рассказала, как эвакуировала пассажиров.

«Все произошло очень быстро. Был очень сильный дым. Люди начали вскакивать с кресел и продвигаться, хотя самолет еще был на скорости. Потом самолет остановился, и я начала эвакуацию сразу. Открыла дверь ногой и пассажиров выталкивала», — отметила она.

ПО словам Касаткиной, самолет влетел в тучу, где был сильный град.

Командир экипажа Денис Евдокимов заявил, что из-за молнии была потеряна радиосвязь, самолет находился в режим прямого управления.

«У нас не было радиосвязи. Ее удалось восстановить ее через аварийную частоту на второй радиостанции, но она была кратковременной, прерывистой» ,— отметил он.

Накануне лайнер Sukhoi Superjet 100, вылетевший в Мурманск, совершил вынужденную посадку в Шереметьево с баками, полными топлива. После соприкосновения с землей он загорелся. В результате произошедшего погиб 41 человек.