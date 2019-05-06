В Минтрансе не нашли оснований останавливать полеты SSJ 100 после ЧП

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Глава Минтранспорта России Евгений Дитрих заявил, что полеты самолетов SSJ 100 после трагедии в аэропорту Шереметьево приостанавливать не будут. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Дитриха, для приостановки нет оснований.

Ранее сообщалось, что в МЧС отказались останавливать полеты SSJ 100 из-за ЧП в Шереметьево.

Накануне лайнер Sukhoi Superjet 100, вылетевший в Мурманск, совершил вынужденную посадку в «Шереметьево» с баками, полными топлива. После соприкосновения с землей он загорелся. В результате произошедшего погиб 41 человек.