Турист упал в кратер действующего вулкана на Гавайях

Турист упал в кратер вулкана на Гавайях, пролетев 20 метров вниз. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники в спасательных службах.

Уточняется, что 32-летний военный упал в Национальном парке Гавайских вулканов на горе Килауэа, который считается активным щитовым вулканом.

Турист забрался на вулкан, решил перелезть через ограждение у кратера, однако поскользнулся и упал. Мужчина пролетел 20 метров вниз и пролежал в кратере около девяти часов, пока его не вытащили спасатели, пишет издание.

Отмечается, что военного с многочисленными травмами госпитализировали. По словам медиков, в настоящее время его состояние стабилизировано.

Ранее сообщалось, что джинсы спасли жизнь упавшему в открытое море мужчине.