19 человек обратились за помощью после ЧП с SSJ-100 в Шереметьево
Глава Минздарава Московской области Дмитрий Матвеев заявил, что около 19 человек обратились за помощью после ЧП с самолетом SSJ-100 в аэропорту Шереметьево. Об этом сообщает РИА «Новости».
По его словам, пять человек были госпитализированы в специализированные стационары.
Он также добавил, что пострадавшим была оказана вся необходимая помощь.
Ранее сообщалось, что в результате ЧП с самолетом SSJ-100 в аэропорту Шереметьево погиб 41 человек.
«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию после аварийной посадки лайнера с пассажирами в московской аэропорту Шереметьево.