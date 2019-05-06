19 человек обратились за помощью после ЧП с SSJ-100 в Шереметьево

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Глава Минздарава Московской области Дмитрий Матвеев заявил, что около 19 человек обратились за помощью после ЧП с самолетом SSJ-100 в аэропорту Шереметьево. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, пять человек были госпитализированы в специализированные стационары.

Он также добавил, что пострадавшим была оказана вся необходимая помощь.

Ранее сообщалось, что в результате ЧП с самолетом SSJ-100 в аэропорту Шереметьево погиб 41 человек.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию после аварийной посадки лайнера с пассажирами в московской аэропорту Шереметьево.