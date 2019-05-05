Посол США в РФ выразил соболезнования семьям погибших в катастрофе SSJ-100

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Официальный представитель посольства США в России Андреа Калан сообщила, что глава американской дипмиссии Джон Хантсман выражает соболезнования семьям погибших при пожаре в самолете Superjet 100, следовавшего рейсом из Москвы в Мурманск. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы с большой озабоченностью следим за событиями в аэропорту Шереметьево и выражаем наши глубочайшие и искренние соболезнования семьям погибших. Наши мысли с вами в это трудное время», — говорится в сообщении.

5 мая самолет, вылетевший из столичного аэропорта Шереметьево в Мурманск, совершил аварийную посадку и загорелся. В СК рассказали, что выжили 37 из 78 человек, находившихся на борту самолета.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин поручил выяснить причину аварии Superjet 100 в Шереметьево.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию после аварийной посадки лайнера с пассажирами в московской аэропорту Шереметьево.