Пассажиры SSJ 100 тормозили эвакуацию, доставая и забирая багаж, сообщили СМИ

<img src="//img.gazeta.ru/files3/859/12339859/08-pic905-895x505-9577.jpg">

Пассажиры загоревшегося в Шереметьево Superjet 100, следовавшего рейсом из Москвы в Мурманск, тормозили эвакуацию, доставая и забирая свою ручную кладь. Об этом сообщает радиостанция «Коммерсантъ FM».

Отмечается, что пассажиры забирали свои вещи вопреки инструкциям бортпроводников.

5 мая самолет, вылетевший из столичного аэропорта Шереметьево в Мурманск, совершил аварийную посадку и загорелся. По данным СК, жертвами катастрофы стали 13 человек, в том числе двое детей. Еще семь человек пострадали, рассказали в Минздраве.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин поручил выяснить причину аварии Superjet 100 в Шереметьево.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию после аварийной посадки лайнера с пассажирами в московской аэропорту Шереметьево.