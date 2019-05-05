МАК создал комиссию по расследованию причин катастрофы в Шереметьево
Оперативный дежурный Межгосударственного авиационного комитета (МАК) сообщила о создании комиссии по расследованию причин ЧП в аэропорту Шереметьево, передает ТАСС.
По ее словам, комиссия уже сформирована и выехала на место авиапроисшествия.
5 мая самолет, вылетевший из столичного аэропорта Шереметьево в Мурманск, совершил аварийную посадку и загорелся. По данным СК, жертвами катастрофы стали 13 человек, в том числе двое детей. Еще семь человек пострадали, рассказали в Минздраве.
Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин поручил выяснить причину аварии Superjet 100 в Шереметьево.
«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию после аварийной посадки лайнера с пассажирами в московской аэропорту Шереметьево.