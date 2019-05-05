Медведев поручил создать госкомиссию по расследованию ЧП с SSJ 100

<img src="//img.gazeta.ru/files3/859/12339859/08-pic905-895x505-9577.jpg">

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил создать госкомиссию для расследованию обстоятельств ЧП с самолетом SSJ 100 в аэропорту Шереметьево, передает ТАСС.

Как заявил пресс-секретарь главы правительства Олег Осипов, глава Минтранса Евгений Дитрих доложил премьеру по телефону о ситуации.

Глава кабмина также поручил главе Минздрава Веронике Скворцовой оказать всю необходимую помощь пострадавшим.

Ранее сообщалось о 13 погибших в результате возгорания самолета в Шереметьево.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию после аварийной посадки лайнера с пассажирами в московской аэропорту Шереметьево.