Медведев поручил создать госкомиссию по расследованию ЧП с SSJ 100
Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил создать госкомиссию для расследованию обстоятельств ЧП с самолетом SSJ 100 в аэропорту Шереметьево, передает ТАСС.
Как заявил пресс-секретарь главы правительства Олег Осипов, глава Минтранса Евгений Дитрих доложил премьеру по телефону о ситуации.
Глава кабмина также поручил главе Минздрава Веронике Скворцовой оказать всю необходимую помощь пострадавшим.
Ранее сообщалось о 13 погибших в результате возгорания самолета в Шереметьево.
«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию после аварийной посадки лайнера с пассажирами в московской аэропорту Шереметьево.