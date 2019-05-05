«Аэрофлот» сделал заявление о пожаре на SSJ 100 в Шереметьево
«Аэрофлот» подтвердил информацию относительно возгорания пассажирского самолета Superjet 100, следовавшего рейсом из Москвы в Мурманск. Об этом компания сообщила на своем сайте.
Согласно заявлению, произошло возгорание двигателей воздушного судна после посадки в Шереметьево.
Как отмечается, самолет был вынужден вернуться в аэропорт ввиду технической причины.
Уточняется, что на настоящий момент возгорание ликвидировано. Точное количество пострадавших пока неизвестно.
Кроме того, была создана комиссия, которой предстоит узнать причины и обстоятельства произошедшего.
Ранее появились официальные данные о погибших при возгорании SSJ 100.
«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию после аварийной посадки лайнера с пассажирами в московской аэропорту Шереметьево.