Экипаж загоревшегося Superjet 100 заявил о попадании молнии в самолет
Экипаж совершившего аварийную посадку из-за возгорания Superjet 100, следовавшего рейсом из Москвы в Мурманск, подтвердил данные о попадании в самолет молнии, передает ТАСС со ссылкой на источник.
По его словам, при посадке, по предварительным данным, самолет дважды ударился о взлетную полосу.
«Основная версия — удар молнии в самолет, после чего отказала автоматика», — сказал источник.
Он подчеркнул, что попадание молнии в самолет также подтвердил один из членов экипажа.
Ранее источник сообщил, что самолет мог загореться из-за молнии.
«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию после аварийной посадки лайнера с пассажирами в московской аэропорту Шереметьево.