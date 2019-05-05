Экипаж загоревшегося Superjet 100 заявил о попадании молнии в самолет

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Экипаж совершившего аварийную посадку из-за возгорания Superjet 100, следовавшего рейсом из Москвы в Мурманск, подтвердил данные о попадании в самолет молнии, передает ТАСС со ссылкой на источник.

По его словам, при посадке, по предварительным данным, самолет дважды ударился о взлетную полосу.

«Основная версия — удар молнии в самолет, после чего отказала автоматика», — сказал источник.

Он подчеркнул, что попадание молнии в самолет также подтвердил один из членов экипажа.

Ранее источник сообщил, что самолет мог загореться из-за молнии.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию после аварийной посадки лайнера с пассажирами в московской аэропорту Шереметьево.