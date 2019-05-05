Москвичам пообещали июльскую жару

В Москве в ближайшие дни ожидается июльская жара. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, передает ТАСС.

«6 и 7 мая погода будет, можно сказать, июльской — температура будет около 25 градусов», — сказал Вильфанд.

Он добавил, что в эти дни возможны небольшие осадки, но сильных дождей быть не должно.

По его словам, 8 мая температура воздуха опустится до 17-19 °C.

Ранее сообщалось, что москвичам пообещали грозу в начале мая.

С более подробным прогнозом можно ознакомиться на странице погоды.