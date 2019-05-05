За освобождение россиянки потребовали $65 млн в Кувейте

Апелляционный суд Кувейта 5 мая постановил освободить под залог в 20 млн кувейтских динар (более $65 млн) россиянку Марию Лазареву, которая была осуждена на десять лет за растрату средств Кувейтского портового управления. Об этом сообщил советник председателя Торгово-промышленной палаты (ТПП) Москвы Владимир Сидоров, передает РИА «Новости».

Как отмечается, он оказывает поддержу Лазаревой, которая является предпринимателем.

«На данный момент суд постановил отменить решение суда первой инстанции и освободить Лазареву и ее кувейтского партнера, если каждый из них заплатит залог в размере 20 миллионов кувейтских динар», — рассказал Сидоров.

Уточняется, что в противном случае они будут оставаться под стражей с запретом на выезд.

Ранее сообщалось, что россиянку задержали в Кувейте.