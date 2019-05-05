В ЕС обдумывают возможность выхода России из конвенции по правам человека

Россия может выйти из Европейской конвенции по правам человека (ЕКПЧ) и Совета Европы (СЕ). Об этом заявил российский представитель при СЕ Иван Солтановский, передает РИА «Новости».

По его словам, российская сторона получила «советоевропейский опыт», который помог стране изменить ряд систем: правовую, образовательную, пенитенциарную и судопроизводственную. Однако в дальнейшем возможны все варианты развития событий.

«Рассматриваем все варианты... [и] с точки зрения их внешнеполитических последствий как для России, так и для международных отношений на Европейском континенте», — отметил Солтановский.

Также он добавил, что России необходимо предоставить возможность на равных условиях участвовать в выборах генсека Совета Европы в июне 2019 года.

Ранее в Совфеде объяснили позицию России по возвращению в ПАСЕ.

До этого ПАСЕ впервые призвала Россию заплатить взнос в СЕ.