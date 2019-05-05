Избили заступившегося за женщину подростка в Москве

На севере столицы 14-летнего подростка сильно избили после того, как он заступился за женщину в одном из супермаркетов. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что неизвестные люди оскорбляли женщину и подросток не смог пройти мимо.

В результате споров подросток и неизвестные подрались. Защитнику сломали руку, уточняет агентство.

В настоящее время сотрудники полиции начали разыскивать участников конфликта.

Ранее сообщалось, что массовая драка с ножами произошла в Москве.