Появилось видео с места гибели звезд Stand Up в ДТП

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Опубликованы кадры с места автокатастрофы, где погибли два участника комедийного проекта Stand Up Денис Маловичко и Елена Зуева и три человека, чьи тела еще не опознаны. Об этом сообщает РИА «Новости»..

На видеозаписи изображены охваченные пламенем два автомобиля, а также около 10 человек, которые наблюдают за пожаром. Кроме того, была заметна образовавшаяся из-за инцидента пробка.

Авария произошло вечером 3 мая на 11-м километре автодороги Белореченск - Нижневеденеевский. Один из водителей при обгоне выехал на встречную полосу и столкнулся с двигающемся по своей полосе автомобилем. После столкновения машины загорелись. В ДТП погибли пять человек. В аварии пострадали, но смогли выжить еще два человека.

Ранее сообщалось, что возбуждено уголовное дело после гибели звезд Stand Up в ДТП.