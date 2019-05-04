Стали известны детали гибели попавших в аварию звезд Stand Up

В ГУМВД по Краснодарскому краю раскрыли детали аварии, в которой погибли сразу два участника комедийного проекта Stand Up Денис Маловичко и Елена Зуева, передает РИА «Новости»

Отмечается, что комики погибли, когда ехали на концерт в Краснодар. Кроме того, скончались еще три человека, которые были с ними в машине, найденной по онлайн-сервису поиска автомобильных попутчиков. Также выяснилось, что два человека смогли выжить. Их госпитализировали.

По данным УМВД, авария произошла вечером 3 мая на 11-м километре автодороги Белореченск - Нижневеденеевский. Один из водителей выехал при обгоне на встречную полосу и столкнулся с другим автомобилем. После столкновения машины загорелись.

Ранее сообщалось, что звезды Stand Up погибли в ДТП.