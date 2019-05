Химзавод взорвался в США

В американском городе Уокиган (штат Иллинойс) произошел взрыв на химическом заводе, сообщает Chicago Tribune со ссылкой на источник.

До этого в местной полиции подтвердили, что в этом районе был взрыв. Кроме того, сотрудники правоохранительных органов просили жителей «держаться подальше от этой области».

Выяснилось, что в результате взрыва пострадали четыре человека. Их срочно госпитализировали.

В настоящее время устанавливаются детали случившегося и точное количество сотрудников, находящихся в здании во время взрыва.

Ранее сообщалось, что взрыв произошел в США.

Fire, police, and paramedic personnel are working diligently at this scene. Again, please stay out of the area and let the first-responders work. Additional information regarding the explosion and fire will be released by Waukegan officials as the details become available. pic.twitter.com/RtA7MjTVxt