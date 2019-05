Взрыв произошел в США

В американском городе Уокиган (штат Иллинойс) произошел мощный взрыв. Об этом сообщает местная полиция в твиттере.

По словам сотрудников полиции, в настоящее время к месту взрыва отправились спасательные службы. Детали пока неизвестны.

Однако в местной полиции попросили американцев «держаться подальше от этой области»

Ранее сообщалось, что на военной базе США в Японии произошел взрыв.

Fire, police, and paramedic personnel are working diligently at this scene. Again, please stay out of the area and let the first-responders work. Additional information regarding the explosion and fire will be released by Waukegan officials as the details become available. pic.twitter.com/RtA7MjTVxt