Более 20 рейсов задержано и отменено в аэропортах Москвы
В аэропортах Москвы отменили и задержали более 20 рейсов. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписание».
Согласно данным на 08.15, во Внуково задержано два рейса и два отменено. В аэропорте Домодедово задержано шесть рейсов и девять отменено.
Кроме того, в аэропорту Шереметьево задержали два рейса.
Причины задержек в настоящее время пока неизвестны.
Информации об изменениях в расписании аэропорта Жуковский нет.
Ранее сообщалось, что в Москве в субботу ожидается до +22°С.
С более подробным прогнозом можно ознакомиться на странице погоды.