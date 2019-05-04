Более 20 рейсов задержано и отменено в аэропортах Москвы

В аэропортах Москвы отменили и задержали более 20 рейсов. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписание».

Согласно данным на 08.15, во Внуково задержано два рейса и два отменено. В аэропорте Домодедово задержано шесть рейсов и девять отменено.

Кроме того, в аэропорту Шереметьево задержали два рейса.

Причины задержек в настоящее время пока неизвестны.

Информации об изменениях в расписании аэропорта Жуковский нет.

Ранее сообщалось, что в Москве в субботу ожидается до +22°С.

С более подробным прогнозом можно ознакомиться на странице погоды.