Ситуацию с георгиевскими ленточками оценили власти Нижнего Новгорода

Заместитель губернатора Нижегородской области Дмитрий Краснов оценил ситуацию с продажей георгиевских ленточек со свастикой в одном из магазинов города. Об этом сообщает РИА «Новости».

До этого журналист Александр Дейч отметил, что в магазине появились георгиевские ленточки со свастикой и звездой. После этого он решил провести контрольную закупку со съемочной группой, однако владелец магазина устроил драку и вытолкал журналистов из магазина.

По словам Краснова, сотрудники правоохранительных органов изъяли такую продукцию из соответствующего нижегородского магазина.

Он также добавил, что в данном случае не было какого-то злого умысла, а, скорее, — «неудачное использование чувствительных символов».

Однако он подчеркнул, что предприниматели должны более ответственно подходить к продукции, которая реализуется в их магазине.