Суд освободил обвиняемую в убийстве брата Ким Чен Ына

Малайзийский суд освободил гражданку Вьетнама Доан Тхи Хыонг, которая была одной из фигуранток дела об убийстве Ким Чен Нама, сводного брата северокорейского лидера Ким Чен Ына. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя суда.

30-летнюю Доан Тхи Хыонг вместе с гражданкой Индонезии обвиняли в убийстве Ким Чен Нама с использованием запрещенного нервно-паралитического вещества VX. В прошлом месяце суд снял с нее обвинения в умышленном убийстве после того, как она признала вину в правонарушении, квалифицируемом по другой статье.

Адвокат Доан Тхи Хыонг заявил, что она покинет Малайзию в пятницу, 3 мая.

Ранее сообщалось, что Доан Тхи Хыонг поместили в психиатрическую больницу.