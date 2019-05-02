Подозреваемого в убийстве Гандзюк отпустили под домашний арест

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Суд на Украине отпустил подозреваемого в убийстве советницы мэра Херсона Екатерины Гандзюк под домашний арест, передает РИА «Новости».

По данным агентства, речь идет о подозреваемом по имени Игорь Павловский.

Как отмечается, суд постановил перевести Павловского из СИЗО под домашний арест.

При этом адвокат Маси Найем заявил, что украинские власти пытаются «похоронить» дело Гандзюк.

Ранее сообщалось, что председатель Херсонской облгосадминистрации Андрей Гордеев подал в отставку после убийства Гандзюк.