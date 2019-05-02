Коломойский назвал причину уменьшения численности населения Украины
Украинский бизнесмен Игорь Коломойский заявил, что население Украины сократилось на 13 млн человек из-за евромайдана. Об этом сообщает РИА «Новости».
По его словам, именно экс-президент страны Виктор Янукович привел страну к революции.
«Это плохо, потому что итоги – минус 13 млн населения», — отметил Коломойский.
Он также добавил, что Украина потеряла Донбасс и Крым, в чем повинны не только Янукович и революция, но и Россия.
Ранее сообщалось, что Украину без Крыма показали в аэропорту «Борисполь».
В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.