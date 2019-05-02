Унизившую ребенка заведующую краснодарским детсадом уволят

Директор департамента образования Краснодара Алексей Некрасов заявил, что заведующая детским садом № 74, унизившая маленького ребенка, будет уволена по статье. Об этом говорится в сообщении в инстаграме департамента.

Заведующая детским садом в Краснодаре, силой заставила ребенка опуститься на колени и целовать землю, «которая его кормит», попутно оскорбляя мальчика.

Некрасов назвал данную ситуацию «ЧП в отрасли образования Краснодара».

Он также добавил, что департамент поддержит любые обвинения в адрес заведующей детсадом, поданные от родителей в правоохранительные органы.