Названы города России с самыми несчастными жителями
Эксперты Финансового университета при правительстве России составили рейтинг городов, в которых жители меньше всего довольны своей жизнью. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на текст исследования, имеющийся в распоряжении агентства.
Как отмечается, самая низкая доля людей, довольных жизнью, была зафиксирована во Владикавказе (63%), Хабаровске (69%) и Воронеже (70%).
Больше всего своей жизнью довольны люди из Владивостока (87%), Томска (86%) и Липецка (85%).
В Москве этот показатель составил 82%.
Ранее опрос показал, что делает россиян несчастными.