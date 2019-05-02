Названы города России с самыми несчастными жителями

Эксперты Финансового университета при правительстве России составили рейтинг городов, в которых жители меньше всего довольны своей жизнью. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на текст исследования, имеющийся в распоряжении агентства.

Как отмечается, самая низкая доля людей, довольных жизнью, была зафиксирована во Владикавказе (63%), Хабаровске (69%) и Воронеже (70%).

Больше всего своей жизнью довольны люди из Владивостока (87%), Томска (86%) и Липецка (85%).

В Москве этот показатель составил 82%.

Ранее опрос показал, что делает россиян несчастными.