Доклад по «российскому делу» стал бестселлером

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Печатная версия доклада специального прокурора Роберта Мюллера о предполагаемом вмешательстве России в выборы в США стал самой продаваемой печатной книгой прошлой недели, сообщает Associated Press со ссылкой на данные NPD BookScan.

В агентстве напомнили, что доклад также расследовал возможную связь президента США Дональда Трампа с российскими властями.

Отмечается, что за прошлую неделю текст разошелся тиражом в 42 тыс. экземпляров. Также ожидается, что доклад возглавит топ, составляемый газетой The New York Times.

Доклад вышел под редакцией The Washington Post и издательства Scribner.

Сам Мюллер утверждал, что ему не удалось доказать наличие связей штаба Трампа с российскими властями.

Ранее Мюллер пожаловался на извращение сути доклада по «российскому делу».