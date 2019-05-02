В США школьник потребовал через суд $275 млн от NBC

Адвокат Тод Макмертри от лица американского школьника Николаса Сандмана подал в иск к телесети NBC из-за освещения «расистского скандала» с участием последнего. Об этом он написал в своем твиттере.

По словам Макмертри, NBC, критикующая президента США Дональда Трампа, «продвигала» историю со «школьником-расистом». Юрист уточнил, что доказательства содержатся в исковом заявлении.

Медийный скандал с Сандманом произошел после митинга против абортов, прошедшего 18 января. На демонстрации произошла драка, СМИ утверждали, что школьник напал на игравшего на бубне американского индейца Нэйтана Филипса. Доказательств того, что Сандман был агрессором найти не удалось, сам школьник утверждает, что индеец намеренно играл слишком громко.