Экс-агент ЦРУ признался в сговоре с Китаем

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Бывший сотрудник Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Джерри Ли признался в сговоре с китайской разведкой, сообщается на сайте минюста США.

В заявлении ведомства уточняется, что Ли, которому сейчас 54 года, ушел из ЦРУ в 2007 году и переехал в Гонконг. Согласно данным судебных документов, добавили в ведомстве, в 2010 году к Ли пришли сотрудники китайской разведки, которые предложили ему $100 тыс. в качестве «подарка» и пообещали «заботиться» о нем «всю жизнь» в обмен на информацию об агентурной сети ЦРУ в Китае.

В The Washington Post отметили, что из-за разглашенной Ли информации несколько сотрудников ЦРУ были убиты.

В прошлом году сообщалось, что Ли предъявили обвинения в утечке данных.