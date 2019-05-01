Более 20 рейсов задержано и отменено в аэропортах Москвы

В аэропортах Москвы отменили и задержали более 20 рейсов. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписание».

Согласно данным на 22.56, во Внуково задержано шесть рейсов и два отменено. В аэропорте Домодедово задержано пять рейсов и пять отменено.

Кроме того, в аэропорту Шереметьево задержали семь рейсов. Причины задержек пока неизвестны.

Информации об изменениях в расписании аэропорта Жуковский нет.

Ранее сообщалось, что «желтый» уровень погодной опасности вновь продлен в Москве.