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В Чехии отель Brioni Boutique Hotel потребовал от граждан России «признать» Крым украинским ради заселения. Об этом сообщает РИА «Новости».

По данным агентства, инцидент произошел в 2014 году, из-за этого требования в отель не пустили 49 россиян.

Как отмечается, чешская торговая инспекция оштрафовала Brioni Boutique Hotel за «дискриминацию».

При этом Конституционный суд Чехии признал законным право отеля требовать от постояльцев «признания» Крыма украинским.

Ранее сообщалось, что Украину без Крыма показали в аэропорту «Борисполь».

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.