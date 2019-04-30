Гранаты найдены на мусоросжигательном заводе в Москве

На территории мусоросжигательного завода на востоке Москвы обнаружены 14 гранат для подствольного гранатомета, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя московских экстренных служб.

Отмечается, что боеприпасы были найдены в контейнере на территории завода по улице Пехорская.

«Как они там оказались, пока неясно», — сказал представитель экстренных служб.

На месте работает команда саперов.

Ранее сообщалось, что боевую гранату нашли возле АЗС в Хабаровске.