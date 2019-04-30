Задержан подозреваемый в сбыте наркотиков в «Матросской тишине»

Правоохранители задержали подозреваемого в продаже наркотиков в московском СИЗО «Матросская тишина», сообщаетТАСС со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета (СК).

В ведомстве уточнили, что подозреваемого удалось задержать благодаря кооперации следователей ГСУ, сотрудников ФСБ России, собственной безопасности УФСИН по Москве и московской полиции.

«По подозрению в совершении сбыта наркотических средств задержан ранее судимый мужчина 1984 года рождения», — добавили в ведомстве.

Дополнительные подробности о подозреваемом не приводятся. Отмечается, что он дал признательные показания.

Ранее сообщалось, что в «Матросской тишине» трое арестантов отравились наркотиками. Впоследствии двое из них умерли.