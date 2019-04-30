Варвара Караулова рассказала об ужасном моменте в колонии

Осужденная за попытку уехать в Сирию и примкнуть к организации «Исламское государство» (организация запрещена в России) (организация запрещена в России) экс-студентка МГУ Варвара Караулова рассказала об инциденте в колонии, который ее напугал.

Девушка поделилась впечатлениями на пресс-конференции RT.

Караулова рассказала, что однажды в колонии произошла серьезная драка между заключенными. Девушка призналась, что растерялась и не знала, как себя вести.

Она отметила, что ее напугало то, что, по ее мнению, для конфликта не было причины.

Ранее Караулова выразила надежду на то, что ее история стала показательной.

«Исламское государство» - террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.