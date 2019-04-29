ФСБ разоблачила ячейку ИГ в Подмосковье

В российской ФСБ проинформировали о разоблачении в Подмосковье ячейки ИГ (организация запрещена в России), передает РИА «Новости».

По данным ведомства, руководство ячейкой осуществлялось из-за границы. Среди ее членов были граждане России, которые являются выходцами из Закавказья и центрально-азиатского региона страны. Они выступают за насильственное объединение мусульман для создания «Всемирного исламского Халифата».

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий задержаны семь участников названной террористической организации», — говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, у них были изъяты боеприпасы, огнестрельное оружие, экстремистская литература, а также электронные носители информации.

Ранее сообщалось, что планировавший теракт по указанию из Сирии боевик задержан в Нальчике.

«Исламское государство» (ИГ) — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.