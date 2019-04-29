Суд вынес второй приговор по делу «Нового величия»
Люблинский суд Москвы приговорил фигуранта дела «Нового величия» Павла Ребровского к 2,5 годам колонии общего режима, передает ТАСС.
Сообщается, что суд призвал Ребровского виновным в создании экстремистского сообщества и участии в нем. При этом прокурор настаивала на наказании в виде четырех лет колонии общего режима.
Как отмечается, уголовное дело в отношении подсудимого рассматривалось в особом порядке, так как он заключил досудебное соглашение со следствием.
Ранее 3 марта 2019 года суд уже вынес первый приговор фигуранту по делу «Нового величия» Рустаму Рустамову. Он также заключил сделку со следствием.
Фигуранты дела «Нового величия» обвиняются в создании экстремистской организации, направленной на свержение конституционного строя в России.