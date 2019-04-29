Священник и попадья подрались с прохожими

Российский священник и попадья устроили драку с прохожими в Новокузнецке. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на местные СМИ.

Как отмечается, попадья, гуляющая с собакой, напала на проходившую мимо женщину с другой собакой и разбила ей лицо.

Уточняется, что драка произошла из-за того, что женщина попросила жену священника отойти в сторону, однако попадье такое предложение не понравилось и она достала электрошокер. Позднее к драке подключился и священник.

Ранее сообщалось, что священника отдали под суд за развращение 12-летней девочки.